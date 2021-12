Luego que el último viernes 17 ocurriera el rechazo -un hecho poco frecuente- este lunes, la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado se reunió con representantes de la cartera de Hacienda, tras lo cual se ratificó para hoy la última sesión del año del cuerpo para dejar aprobada la norma. El Coordinador General de la Oficina Provincial de Presupuesto, Carlos Hering y el Director General de Ejecución Financiera, Luis Sanmillán, coincidieron en que solo habrá que gestionar de a una las obras comprometidas por el Gobierno Nacional pero sin tocar ni un número del proyecto con media sanción de la Diputados de la Provincia.

De manera oficial se confirmó que la falta de presupuesto nacional provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Consecuentemente, tendrán que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Mazza, hizo suya la afirmación de que perderían en total más de 180 mil millones de pesos, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de 76 mil millones y del impuesto a las ganancias de 104 mil millones a nivel nacional.

Fue el propio legislador bonaerense el que aseguró que a partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por Decreto de Necesidad y Urgencia deberá llevar adelante el Ejecutivo Nacional, el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia. Habrá efecto negativo, según el informe que el domingo publicó el diputado Massa, en recaudación impositiva y tampoco se aplicará la suba extra del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del país, por lo que muchas provincias perderían cerca de 19 mil millones de pesos; Salta puntualmente no percibiría en 2022 unos mil 200 millones. Además, – al igual que otras provincias fronterizas- no percibirá otros beneficios como la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes. En tanto, los sistemas de salud provinciales no podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA. En esta feria de calamidades se debe anotar un monto de más de mil millones de pesos para obras públicas que no llegarán, a menos que el Gobernador vuelva a tocar para requerirlas.

Sin embargo, estas afirmaciones no descentraron a los legisladores provinciales. Al menos, el propio presidente de la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto dijo que se confía en la muy buena relación del mandatario con el gobierno nacional para que obras y subsidios lleguen de igual manera a la provincia.

Habrá presupuesto en Salta. Importa el orden fiscal y se debe cuidar que haya cuentas y discursos claros.

