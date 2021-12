Bettina Romero creó nuevos organismos para Tonini, Córdoba, Kripper y otros

Durante la asunción de nuevos funcionarios municipales, la intendenta Bettina Romero había asegurado que no se habían creados cargos ni organismos, el Boletín Oficial dice lo contrario.

“No son nuevas secretarias, no son nuevas subsecretarias, no son nuevas cargos”, había afirmado la Intendenta el 14 de diciembre en el Centro Cívico Municipal tras la asunción de los nuevos funcionarios, de los cuales varios fueron legisladores que se les vencieron los mandatos y no fueron reelegidos.

Señalaba que todo era una reorganización de área porque “no se ha creado nada, no se ha modificado el organigrama”.

Sin embargo, en el Boletín Oficial se publicaron los decretos que crearon cinco nuevos organismos para los flamantes funcionarios.

Se trata de la Subsecretaria de Capacitación y Formación Municipal, a cargo de Mirta Borques; la Subsecretaría de Seguridad y Educación Vial, a cargo del exconcejal Raúl Córdoba; la Coordinación de Ceremonial y Protocolo, con Romina Ceroni al frente; la Coordinación de Acción Territorial, para Aroldo Jesús Tonini; Coordinación de Ambientes, Espacios Verdes y Alumbrado, que tendrá como responsable a Nicolás Kripper.

Los nuevos organismos para los nuevos funcionarios fueron creados a través de los decretos 0461, 0462, 0463, 0464, 0466, de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de Daniel Nallar.