Forestello fue presentado en Atlético Rafaela y se llevaría una figura de Gimnasia y Tiro

El paso de Rubén Forestello por Salta fue bueno, pero no pudo coronar su buena campaña con el ascenso de Gimnasia y Tiro a la Primera Nacional. Antes de la final entre el Albo y Chaco For Ever, su nombre sonaba para tomar las riendas de Atlético Rafaela, club en el que fue presentado este viernes. Según trascendió, el entrenador se llevaría a Walter Busse para sumar al salteño al plantel de la Crema.

“Esta mañana, en el Salón Celeste, se desarrolló la conferencia de prensa donde fue presentado Rubén Darío Forestello como entrenador para la temporada 2022 de la Primera Nacional de Fútbol y se firmó la renovación del contrato del goleador Claudio Bieler hasta el 31 de diciembre del 2023. Junto a los protagonistas estuvo el presidente de la institución, Silvio Fontanini, quienes respondieron a las consultas de la prensa”, informaron en las redes sociales oficiales de Atlético Rafaela.

La salida del Yagui de Gimnasia y Tiro era inminente, sobre todo luego de la derrota en manos de Chaco For Ever en la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Tras aquel partido, la dirigencia del Albo confirmó que buscará armar un plantel competitivo para el Federal A del año que viene, aunque el mismo Forestello se llevaría una pieza clave del equipo salteño.

Según consignó el sitio Diario Castellanos de Santa Fe, Walter Busse es uno de los apuntados para reforzar a Atlético de Rafaela. “Forestello ha acercado algunos nombres, como el de Walter Busse, volante que tuvo en Gimnasia y Tiro de Salta la última temporada y que podría aportar experiencia y calidad al nuevo equipo”, informaron en este medio santafesino.