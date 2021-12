Esteban informó que la continuidad de los contratos covid está garantizada en el Presupuesto 2022

En primer lugar, Juan José Esteban - ministro de Salud de la Provincia - se mostró satisfecho con el balance de gestión realizado por el gobernador Sáenz y explicó que, si bien Salta es una provincia pobre, hubo mucha capacidad de gestión.

“Las obras en Salud son cuantiosas; tenemos el hospital de Tartagal, el de Orán, el de J.V. González, la remodelación del hospital San Bernardo, entre otros trabajos”, indicó en diálogo con Aries el funcionario.

No obstante, advirtió que el personal del área es fundamental para sostener el servicio y es por ello que se ha previsto en el Presupuesto 2022 la continuidad de los trabajadores que realizan labores bajo contratos covid.

“Están contemplados en el Presupuesto. El crecimiento poblacional no es acorde al recurso humano que tenemos. Desde 2014 que no su cubrían cargos vacantes por jubilación o fallecimiento”, aseguró Esteban y finalizó: “Hay localidades donde la mayoría de los trabajadores son contratos covid; si no se renuevan, no tendríamos quién atienda los hospitales”.