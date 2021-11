Dólar: para Carlos Melconian, se viene "un desenlace cambiario"

Carlos Melconian, auguró que se viene "un desenlace cambiario" en los próximos días, luego de que el dólar paralelo superara la barrera de los 200 pesos a pocos días de las elecciones legislativas que dieron una nueva derrota al oficialismo a nivel nacional, con unos 8,5 puntos de diferencia respecto de Juntos por el Cambio.

Según Melconian, ex titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, el dólar del mercado informal a 200 pesos -$201,50 a este jueves- "es caro" y este panorama llevará de forma obligada a reformas en el formato cambiario: "Devaluando al uno por ciento mensual con inflación de tres y con el Banco Central obstruyendo desde el 5 de octubre el mercado cambiario, el dólar de 100 pesos y el de 200 no tienen futuro".

Frente a esto, Melconian pormenorizó las razones por las que considera que ni el dólar libre ni el controlado "tienen futuro" y es que, primero; el Banco Central de la República Argentina "no tiene reservas", segundo; "vende", y tercero; este "ya empezó a recular en los mercados paralelos, porque si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahí no puede intervenir más".

Respecto a este último punto, Melconian considera que el mismo Gobierno "se encargó de difundir" que buscará un acuerdo con el organismo financiero y, al ser consultado respecto al futuro del dólar a falta de un arreglo con el FMI, el economista fue terminante: "La brecha va a subir, el Banco Central ya no tiene que vender".

Al contrario, en caso de acuerdo Melconian piensa que este serviría para "volver del camino de acantilado a la banquina, no a la autopista". No obstante, indicó que un arreglo con el Fondo es una "necesidad" y tildó al Gobierno y al FMI como "el hambre y las ganas de comer" ya que "uno no puede apretar como quisiera y el otro no tiene donde ir".

En cuanto a los lineamientos que podrían adoptarse por el Gobierno frente al FMI, Melconian detalló: "Primero; plata fresca acá no hay, hay emprolijamientos de lo que te vence, segundo; reforma estructural -que ni en pedo (sic.) pasaría hoy en la Argentina- a eso no vamos a ir, tercero; hay un mínimo de reforma fiscal, cambiaria y monetaria donde van a tener que morder polvo de ladrillo, pero no porque lo imponga el FMI, sino porque es necesario".

Es por esto que Melconian asegura que "en un acuerdo con el FMI van a ir por eliminar los subsidios en luz, gas y colectivo".

Respecto a una ruptura con el organismo de parte del Gobierno, el economista fue terminante respecto a los malos resultados que eso podría suponer: "Imaginate si rompés: es peor, porque tenés un agujero fiscal imposible de continuar, si no viene el Fondo, ¿lo vas a continuar?", preguntó.

"Tuviste una emisión imposible de continuar, le decís chau al Fondo y ¿lo vas a continuar? Tenés un mercado de cambio donde el Banco Central perdió las reservas y tenés 100 de brecha, si le decís que no al Fondo, ¿va a mejorar?", continuó cuestionando. Y concluyó: "Hay que saber que si se se rompe con el Fondo estas cosas la realidad las va a imponer igual".

Finalmente, consultado respecto al rol del ministro de Economía Martín Guzmán, Melconian afirmó con dureza que este ha "perdido el crédito tanto con la sociedad como con los suyos". No obstante, defendió que este debe mantener en su puesto: "Si decís 'lo saco', ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué ganas sacándolo?", concluyó.

El Cronista