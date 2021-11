INADI alerta por el crecimiento del bullying en las escuelas y la falta de respuestas de Educación

Manifestó que mantuvieron una sola reunión con representantes del Ministerio de Educación y que, desde entonces, están esperando que los vuelvan a convocar porque desde organismo propusieron la capacitación de directivos y docentes.

“Hay ideas viejas en el Ministerio de Educación, y hoy a los docentes hay que prepararlos porque la ESI permitió detectar casos de abusos u otras situaciones”, señaló el director del INADI.

Farquharson sostuvo que en las escuelas se replican las situaciones que vemos en la sociedad, y si el estado no brinda las herramientas los docentes se sienten desbordados. “Falta respuesta del Ministerio de Educación y a los docentes se les terminan quemando los papeles”, destacó.

“Los colegios no están preparados o no tienen herramientas para dictar la ESI, no tienen estructura, presupuesto o equipo interdisciplinario. No se está dando la ley Micaela porque los docentes no tienen la capacitación o formación para afrontar estas situaciones”, indicó el titular del INADI.

Por último, advirtió que aumentan los casos de bullying en las escuelas de Salta y que sólo hay reacciones cuando los chicos salen a las calles a protestar. “La situación es preocupante”, manifestó Farquharson.