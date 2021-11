Alberto Fernández: “Estamos orgullosos de nuestros sindicatos y de sus obras sociales”

“Estamos orgullosos de nuestros sindicatos y de sus obras sociales”, sostuvo el mandatario.

A poco más de una semana de las elecciones legislativas y a cinco días del congreso de la CGT que elegirá sus nuevas autoridades, la presencia del primer mandatario en el acto tiende una significativa relevancia política que fortalece al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, actual secretario adjunto de la central obrera que cuenta con el apoyo de sus pares para seguir en el cargo.

En relación a Macri, Alberto Fernández enfatizó: “Lo escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas los incomoda, lo escucho decir que el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos”.

“Igual, miren compañeros y compañeras para que nadie se confunda, yo también puedo acordar con el Fondo en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes porque en cinco minutos puedo arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen y eso no lo hace un peronista. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”, aclaró.

En su discurso, Fernández recordó que nació en el Sanatorio Antártida, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. “La historia hizo que ese lugar, que era un sanatorio privado, como producto de las crisis que la Argentina vive, se fuera deteriorando y se fuera cayendo ¿Y quién recuperó ese sindicato? El Sindicato de Camioneros. Ahí donde nací yo, ese Sanatorio hoy existe porque un sindicato con su obra social lo recuperó e hizo un lugar de excelencia, que nada tiene que envidiarle a los privados de la Ciudad de Buenos Aires o la Argentina toda”, destacó el Presidente.

A continuación, también comentó que su hermano Pablo nació en el Sanatorio Anchorena del barrio porteño de Recoleta. “Con el correr del tiempo se fue deteriorando, ¿pero quién levantó ese sanatorio maravilloso que es hoy? ¡UPCN, compañeros!”, enfatizó Fernández.

"Y ustedes dirán, '¿por qué Alberto nos cuenta todas estas historias personales?'. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos de vivir la peor pesadilla que es una pandemia y ahí se puso en juego el sistema de salud. El sistema de salud público estaba totalmente abandonado, porque así quisieron que esté quienes gobernaron antes que nosotros", criticó Fernández.