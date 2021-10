Los convencionales constituyentes fueron elegidos en comicios generales el 15 de agosto último y fue la categoría de candidatos que reunió la mayor cantidad de votos en blanco, en lo que fue interpretado como un distanciamiento con el propósito planteado por el Ejecutivo. Desde que recibieron sus diplomas, los electos se abocaron a definir el reglamento interno y realizaron su primera sesión plenaria el 7 de octubre, a invitación del Gobernador de la Provincia. De allí en más, cada miércoles se generaron novedades en torno de la actividad de las seis comisiones que se integraron.

El tejido grueso de los acuerdos lo hacen los presidentes de bloques, que son nueve, tres de los cuales están integrados por un solo miembro. El oficialismo se expresa en dos de ellos, que totalizan 37 de las 60 bancas de la Convención. No es un número insignificante por cuanto no solo indica que el sector tiene quorum propio sino que el peso de esa mayoría se aplica sin mayores contemplaciones, pese a la expresa voluntad de no desdeñar la participación de la oposición.

Salta Gana, la alianza peronista que es una de los dos patas del saencismo, se quedó este miércoles con tres de las cuatro presidencias que se eligieron en sendas comisiones. Pamela Calletti, candidata a diputada nacional y asesora jurídica del mandatario, fue elegida al frente de uno de los principales lugares en juego: la Comisión del Poder Ejecutivo. Las otras dos para esa coalición fueron la de Organismos de Control con Marcelo Lazarte y la de Régimen Municipal, en manos de Marcelo Moisés. La cuarta fue –en la persona de la convencional Laura Cartuccia- para Unidos por Salta, el otro bloque mayoritario que sostiene el proyecto político del gobernador Gustavo Sáenz, que debe avanzar sin cambios de fondo, según lo que se ha escuchado.

La Comisión de Caletti ha comenzado a transitar un camino escarpado ya que los opositores están demandando transparencia con la apertura de sus sesiones a la consideración pública, mediante la transmisión en directo de sus deliberaciones o permitiendo la presencia de la prensa. También han requerido la participación de expositores vinculados a la temática, de manera presencial o virtual.

Pero el punto más difícil formalmente ha quedado expuesto por la convencional Sonia Escudero, cuando advirtió que ese grupo de trabajo debe abocarse de inmediato a fijar la materia sobre la que se pronunciarán los convencionales. La postura de la presidente del bloque del Frente de Todos tuvo el apoyo pleno del titular de Juntos por el Cambio.

La estructura de la reforma concebida por el saencismo -contenida en la declaración de la necesidad de la reforma- sufrió una nueva embestida con esta demanda, al menos respecto de la limitación del mandato del Gobernador. Si se abriera una fisura ampliando el propósito reformista, en la Comisión de Justicia se podría dar la madre de todas las batallas.

Una puja menor pero significativa es la formalización de la decisión de no trabajar en plenarios hasta después de las elecciones del 14 de noviembre. El oficialismo dio media palabra al pedido opositor. Si no la cumple, habilitará más de un desborde y no es ese el mejor escenario para reformar la Constitución Provincial.

Salta, 28 de octubre de 2021