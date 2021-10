Hay Diputados que le tienen miedo al Senador

La única persona que lo nombró fue Mónica Juárez y tuvo que enfrentar un juicio en su contra e incluso señalar que tenía miedo. Yo no creo que Claudio del Pla le tenga miedo, pero hasta ahí nomás llega.

Lo curioso de todo esto es que la Justicia nunca sale a defenderse y ¡mirá que se dicen cosas de la Justicia!. No hay ningún tipo de reacción y los jueces cada vez hablan menos. Algunos, cuando los apurás un poco, te dicen que ellos hablan a través de sus fallos, pero el problema es que no sacan esos fallos.

¿Por qué ocurre ello?. Dicen que el fiscal no impulsa la causa; quiere decir que es un tema de la Procuración. Cuando vas a la Procuración te señalan que los fiscales llegaron hasta un punto y que el juez no avanzó, entonces, te encontrás con idas y vueltas respecto a la responsabilidad.

La causa que mencionó Del Pla al momento de tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, se inició por la enajenación de un bien del Estado, que eran las tierras de La Ciénaga – tierras que habían sido adquiridas para dárselas a quienes más lo necesitan – y, sin embargo, terminaron en las manos de quien más tenía y a un precio vil. Eso se cuestiona hace 14 años, ¿estarán esperando hacerle en el Club 20 de Febrero la fiesta de los 15 años? No sé, quizás estarán invitados el juez y las personas acusadas en la causa.

A las tierras se las quedó Juan Esteban Romero, diputado electo que jurará en diciembre; sabemos que la operatoria la hizo Juan Carlos Romero con el escribano Manuel Brizuela y varias personas más. Eso nunca pasó por la Legislatura; se vendió un bien del Estado, como si se hubiese vendido una plaza. Además, se vendieron esas tierras y después las compraron.

Si esto es injusto – le digo a los jueces – también es injusto que se lo esté acusando al señor Romero de haber hecho esta tropelía; sería un robo a los pobres para dárselo a él mismo. Pero si es culpable, tendríamos que saber que es culpable y, por lo tanto, juzgarlo como tal.

El hecho de la ambigüedad que genera la Justicia – no es culpable porque todavía la Justicia no lo demostró – es algo bastante injusto si el acusado es inocente. ¿Quién detiene al juez para que no funcione como tal? Quien más poder tendría para hacer eso es el Senador y uno se pregunta por qué él frenaría el avance de la definición de la causa si estaría peleando por su inocencia. Ese es el tema.

La Justicia nunca contesta nada y hay legisladores que hablan de denuncias presentadas pero nunca dicen contra quién. Dicen “presenté una denuncia contra un ex gobernador que, además es senador”.

Hay miedo.

¿Qué es mejor en la vida? ¿Qué te tengan miedo o respeto? Ese es el tema. Hay personas que se las respeta y hay otras personas a las que se les tiene miedo. Cuando se les tiene miedo, por algo será.

En el caso que se trata, uno de los millonarios de Salta está acusado de sacarles tierra a los pobres a través del IPV. Está en la Justicia hace 14 años. Sería una buena idea que se haga un proyecto de expropiación porque son tierras mal habidas; no tienen la autorización para haberlas vendido ni comprado.

Es un buen motivo para que se pongan a trabajar los señores diputados si, realmente, se les va el miedo. No es respeto lo que hay por esta persona, es miedo. No le tengan miedo, es un ser humano como cualquiera ¿O no?

Es multimillonario, no es como cualquiera, eso es verdad, pero ante la Justicia no es un dato que debiera influir.