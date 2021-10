Durand Cornejo llamó al Gobierno Nacional a dar marcha atrás con el congelamiento de precios

“Nada bueno podemos esperar para los próximos días o meses en nuestro país en caso de insistir el Gobierno de la Nación con este verdadero disparate de obligar a la gente a que produzcan bajo condiciones que obviamente no corresponde”, expresó el legislador por Capital.

Durand Cornejo recordó que hace 50 años, en la época de Isabel Perón, se creó la Ley Nacional 20.680, “también llamada Ley de abastecimiento” y aseguró que “se convirtió en la ‘Ley del desabastecimiento’, porque lo primero que pasó en, ese momento, fue que produjo una reacción total desde las fuerzas de la producción y el inmediato desabastecimiento o desaparición de productos de primerísima necesidad que tornaron la vida verdaderamente difícil”

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1050/2021, que estableció la "fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores" de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional, el senador sostuvo que “no se les ocurrió ninguna mejor idea o verdaderamente no tienen ninguna idea que nos saqué a los argentinos de este de esta situación espantosa en la que estamos viviendo”.

“Que no quede ninguna duda señores senadores que lo inmediato al desabastecimiento que vamos a vivir, si es que el gobierno no da marcha atrás en semejante disparate, será el mercado negro”, adelantó con el objetivo de “desde salta en alguna manera podamos influir para que no se llegue a esta situación, porque evidentemente que de eso no hay retorno”.