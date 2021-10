Cuestionan en el Senado la falta de respuestas de Vialidad Nacional ante el pésimo estado de la Ruta 40

“Es la tercera vez que me voy a manifestar sobre la misma temática, que es el mantenimiento de la Ruta Nacional 40”, señaló el legislador y sostuvo que hasta el momento sólo pudo establecer comunicación mediante notas con el director en Salta de Vialidad Nacional, Francisco Agolio.

“Quise hacer llegar una nota a Vialidad Nacional, donde le solicitaba el arreglo del tramo de San Antonio de los Cobres hasta el empalme de la Ruta 40 y no la quiso recibir el Sr. Francisco Agolio porque aducía que ese tramo le pertenece a vialidad de la provincia”, relató el senador e indicó que ante esta respuesta se contactó con Vialidad de la Provincia, donde le informaron “que ese tramo se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad”.

“Uno me dice que no la tiene, el otro me dice que el otro la tiene y quién lo padece es la gente”, dijo Nolasco y pidió una mejora en el servicio para que la gente que transita por esas rutas pueda llegar a su destino.