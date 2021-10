“Todavía no conozco ningún plan”, dijo Godoy sobre el trabajo de Matías Cánepa

El diputado provincial, Manuel Santiago Godoy, criticó al ministro de Educación de la Provincia, Matías Cánepa, porque según su visión “no se desempeñó como corresponde”. En este sentido, dijo que en Salta hay un 50% de abandono en las escuelas y “todavía no conozco ningún plan, más allá del esfuerzo de los docentes”.

En Qué se Dice, por Aries, Godoy hizo una crítica al Gobierno provincial, porque “carece de un proyecto de reactivación con fondos provinciales”. “No lo tienen, será por la pandemia y espero que lo hagan ahora”, explicó.

Además, indicó que en este tiempo se la pasaron hablando de Salud, porque era una obligación en el marco de la pandemia y agregó que “de Educación hablamos, pero no hemos visto resultados, porque este ministro de Educación no se desempeñó como corresponde”, en alusión a Matías Cánepa. “En Salta hay un 50% de abandono de las escuelas y todavía no conozco ningún plan”, cuestionó.

Por otro lado, indicó que el gobernador, Gustavo Sáenz, está gestionando cosas para Salta, pero consideró que algunas de ellas “son tardías”, porque se firman convenios y luego recién viene la licitación. Además, opinó que “históricamente el Estado nacional prometió muchas cosas y sea cual sea el presidente, estas cosas se fueron demorando”.

Finalmente, analizó la derrota del Frente de Todos en las Paso del 12 de septiembre. “Creo que la gente se enojó con nosotros, porque este Gobierno venía a mejorar lo que era el macrismo, que fue un desastre”, aseguró el legislador provincial. “Después lo agarró la pandemia, pero hay cosas que se podían haber hecho de otra forma, entonces la gente se enojó. No es que la gente los votó a ellos, sino que no fue a votar”, concluyó.