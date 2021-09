Fuerte crítica al Gobierno: “Si el que conduce no sabe dónde está, cómo lo van a saber los conducidos”

“Si alguien me puede decir qué es el Gobierno de Salta capaz que me esclarece lo que no está claro, por momentos se dice que está encolumnado con el Gobierno nacional, en el peronismo de nuevo, pero después se lo escucha decir: perdió el presidente”, dijo Wayar y agregó que si se está encolumnado con el presidente y perdió, perdieron todos.

Indicó que no es partidario de “esa dualidad de estar en las buenas y en las malas ya no” y que en su entorno le deben estar diciendo: “estos ya se caen, hay que volver para los amarillos y volverse macrista”.

“Tenés que ser lo que sos amigo, si naciste peronista, viviste el peronista, mamaste de Eva Perón, parate y bancá los trapos en el lugar de un peronista. Cuando no se sabe adónde está quien conduce, como van a saberlo los conducidos y dónde va la política de una provincia”, indicó Wayar.