Avellaneda sin bendición, critica el manejo del conflicto docente y que el PRO se maneje como un barrio privado

En Día de Miércoles, Avellaneda recuerda que en 2014 conformaron una coalición electoral que llevó a Gustavo Sáenz a la intendencia y si hoy se encuentran mujeres y hombres en el gabinete, es que se está honrando un pacto electoral.

Sin embargo, aclara que eso no implica que cuando no estén de acuerdo con algo no lo digan.

En este sentido, señala que el conflicto con los docentes faltó más diálogo con lo Autoconvocados y también critica al gobierno nacional diciendo que al presidente de la Nación, Alberto Fernández, le falta personalidad.

En cuanto a las internas del PRO, considera que debe ser un espacio más abarcativo y no como ahora que son dos personas las que manejan todo a dedo.

“Un partido no se debe manejar como un barrio privado”, sostiene Avellaneda porque hay que escuchar y aceptar las opiniones de todos los afiliados.

Por último, destacó que en la lista que encabeza, se encuentre acompañado por Amelia Acosta de Orán y Osvaldo Montaldi de Rosario de la Frontera, lo cual habla de una lista federal y refleja la intención de trabajar por el desarrollo del norte grande en el Congreso de la Nación.