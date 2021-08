La libertad de expresión no tolera limitaciones

¡Qué cosa extraña!. En el Concejo Deliberante no dejaron entrar a la prensa ni transmitieron el plenario donde se discutió el tema de las fotomultas. Es increíble que no pueda entrar la prensa, ¿a quién están protegiendo? El Concejo Deliberante es un cuerpo independiente del Ejecutivo comunal o, por lo menos, así fue siempre.

¿Le habrán impuesto, a condición de la presencia del Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, que no entre la prensa? Estamos locos. Después preguntan por qué dice la gente ‘que se vayan todos’.

¿Tiene derecho Daniel Nallar a elegir con quién hablar?. Es un personaje especial. Me dijeron que esta mañana se negó a contestarle a nuestra periodista, a la que le dijeron que, como medida sanitaria preventiva, no la dejaban ingresar. La Municipalidad pudo hacer actos en todos lados. ¡No sean sinvergüenzas!. ¿Cómo no van a dejar trabajar a la prensa?

¿Por qué tanta obsecuencia y hacia quién? ¿O en el Concejo Deliberante manda Daniel Nallar o pone las condiciones de cómo ir? Se les está yendo la mano; no pueden impedirle la entrada a la prensa, ¿de qué protocolo hablan? Hubiesen pedido acreditaciones, por caso. Nosotros transmitimos todos los miércoles las sesiones, ¿cómo no vamos a poder estar dentro del Concejo escuchando con otros periodistas qué es lo que se dice?

Se discuta lo que se discuta, no se puede negar la entrada a la prensa para que cumpla con su tarea de informar. ¿Están haciendo algo oculto? ¿Qué están arreglando ahí adentro? Es indignante, no creo que haya pasado muchas veces en democracia que se le impida la entrada a la prensa en el Concejo Deliberante. No es correcto lo que está pasando y da para hacer denuncias; no se nos permite trabajar, se está limitando la libertad de expresión.

No se trata de la casa de nadie; es el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. ¿Quién impuso este protocolo? Pueden entrar 1.000 personas en una cancha y no pueden entrar 50 al Concejo. Si existiese la voluntad de publicitar los actos de gobierno, hubiesen puesto parlantes afuera para poder escuchar el debate.

¿O los concejales se van a poner de acuerdo para aprobar lo que Nallar les dice? ¿O es tan vergonzoso lo que han hecho que no se puede saber?

Es un antecedente riesgoso en tiempos de democracia.