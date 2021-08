Miércoles de Gimnasia y Central Norte

Mañana comienza a rodar la pelota por la fecha 19 del Torneo Federal A. Central Norte recibirá a Sarmiento de Resistencia en el estadio Martearena mientras que Gimnasia y Tiro visitará a Chaco For Ever.

Torneo Federal A

Zona B – Fecha N° 19

Miércoles 25 de agosto de 2021

Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe)

Horario: 15:00

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe)

Asistente 1: Mariano González (Santa Fe)

Asistente 2: Maximiliano Moya (Santa Fe)

Cuarto árbitro: Óscar Bono (Junín)

Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos)

Horario: 15:00

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Asistente 1: Carlos Viglietti (Salto)

Asistente 2: Joaquín Badano (Saladillo)

Cuarto árbitro: Leonel Suárez (San Antonio de Areco)

Crucero del Norte (Posadas, Misiones) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba)

Horario: 15:00

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán)

Asistente 1: Leila Argañaraz (Tucumán)

Asistente 2: José Ponce Tucumán)

Cuarto árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Central Norte (Capital, Salta) vs. Club Sarmiento (Resistencia, Chaco)

Horario: 15:00

Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba)

Asistente 1: Christian Arregues (Pascanas)

Asistente 2: Matías González (San Francisco)

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza (Villa María)

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) vs. Boca Unidos (Capital, Corrientes)

Horario: 15:30

Árbitro: José Sandoval (Concordia)

Asistente 1: Guido Córdoba (Concordia)

Asistente 2: Daniel Zamora (Paraná)

Cuarto árbitro: Santiago Folmer (Victoria)

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)

Horario: 15:30

Árbitro: Jorge Sosa (Corrientes)

Asistente 1: Sergio Pérez (Corrientes)

Asistente 2: Andrés Franco (Corrientes)

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero (Villa Constitución)

Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) vs. Gimnasia y Tiro (Capital, Salta)

Horario: 16:00

Árbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo)

Asistente 1: Gonzalo Ferrari (Rosario)

Asistente 2: Hugo Fleitas (Rosario)

Cuarto árbitro: Sebastián Osudar (Rosario)

Libre: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires)