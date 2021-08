Godoy enterró al PJ salteño: “Este fue el derrotero final”

Manuel Santiago Godoy, diputado provincial, se fue del peronismo hace dos años y formó el partido Igualar. A la hora de analizar el resultado de estas elecciones locales, el legislador se encargó de resaltar este punto.

“Acertadamente pensé que este era el derrotero final de peronismo. El Presidente del partido intentando empezar de nuevo desde el Concejo y no haciendo piso es casi la demostración. Me parece que hay que saber decir cuando presiente que la gente no te va a votar. Yo lo hice”, disparó y sentenció: “Es un ciclo cumplido”.

En tanto, señaló, el rol de oposición en Salta se trasladó al conservadurismo, por lo que – aseguró – la provincia “volvió a los años 30”.

En este sentido, sobre los ganadores de los comicios, Godoy advirtió que quienes se presentaron como ‘outsiders’ de la política no lo son en realidad, muestra de ello es que ‘Vitín’ Lamberto o Emiliano Durand tuvieron participación ya sea en otras elecciones o en cargos políticos en sí.

“Vitín perdió para intendente, por ejemplo; Durand se prepara hace dos años”, remarcó el Diputado y advirtió que formar parte de “la política” no es solo haber sido candidato – elegido o no – sino también haber sido Secretario de Prensa. “Aquellos que se venden como ‘no políticos’ hacen política hace mucho tiempo”, disparó.

Así las cosas, Godoy apuntó también al gobernador Sáenz y su discurso poselecciones, momento donde aseguró que en Salta no hay grieta “y resulta que él integra el Frente de Todos en las elecciones nacionales”, indicó. “En definitiva, anoche reconoció que cuando fue intendente trabajó en Cambiemos y que ahora está en el FdT. Tiene una habilidad razonable”, completó.

Concluyendo, el legislador explicó que decidió marcharse del PJ salteño cuando “comenzaron con este juego de que no haya PASO”.

“Se terminó favoreciendo a toda la derecha salteña”, sentenció.