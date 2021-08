El último informe que se conoció sobre esa problemática, corresponde al segundo semestre de 2020 y fue publicado por el INDEC al cerrar marzo pasado. Si bien muestra una leve mejora respecto del resto del país, debe interpretarse en un contexto amplio. Es lo que llevó a Jorge Paz, economista investigador de la UNSa y el Conicet, a aclarar que "Salta no mejoró, lo que empeoraron son los aglomerados que tienen mucha población, por ejemplo los partidos del Gran Buenos Aires, donde la pobreza superó el 50%, impactando en el promedio general del país". Dentro de la región del NOA, Salta se ubica en el segundo lugar, precedida por Tucumán, pero por debajo de la vecina provincia en su nivel de indigencia.

La cuestión no se agota en las dificultades para cubrir la canasta básica. Su población enfrenta muchos otros problemas sociales como consecuencia que la pobreza estructural en algunos sectores afecta la posibilidad misma de subsistencia. Más de 260 mil salteños no llegan a cubrir sus necesidades básicas y uno de cada tres de ellos ni siquiera puede alimentarse. En el último año se ha visto crecer el número de personas en situación de calle y de niños que trabajan.

Quienes han podido ver corporizados los guarismos de pobreza e indigencia son los dirigentes que salieron a buscar el voto para el próximo domingo. Y en buena parte de los barrios demandan trabajo y seguridad. No se trata solo de comer sino de atender muchas otras dificultades que generan un cuadro de marginalidad.

La candidata a concejal por Salta Independiente, Paula Benavídez, recordó que antes los vecinos pedían obras de bacheo o iluminación pero hoy la gente tiene hambre y no se puede responder a esa demanda con una promesa de trabajo. Reconoció que se puede legislar de manera correcta para generar fuentes de laborales.

Javier David, quien ocupara la cartera de Economía hacia principios de este siglo, destacó que la gente quiere trabajar y desarrollar su vida con normalidad. Corresponde al Gobierno adoptar medidas para generar inversión y consumo, promoviendo el desarrollo de actividades para las que ya se ha demostrado que hay capacidad.

La fuerte inversión que desde el Gobierno Nacional se realiza en planes sociales exige un debate respecto de su reconversión en términos de empleo formal, con aportes y obra social pero fuera de la administración pública. “La reconversión va en articulación con el sector privado”, sostuvo quien es candidato a diputado por el oficialismo, que espera su turno para llevar adelante un plan que no concretó en su paso por la función pública local y nacional.

Estas cuestiones no pasaron por el tamiz del debate electoral. Solo fueron enunciaciones que habilitaron expresiones voluntaristas respecto de cómo salir de una noria que lleva a la Provincia y el país a repetir de manera infinita los ciclos de crecimiento y decadencia.

Está visto que no da lo mismo votar a cualquiera. La renovación en términos de edad o procedencia política no es suficiente; el conservadurismo puede resultar en estancamiento y tampoco resuelve nada. Lo malo conocido demostró que no es el camino.

De lo que se trata es de elegir.

Salta, 11 de agosto de 2021