Messi confirmó su salida del Barcelona

Lionel Messi se despidió este domingo del Fútbol Club Barcelona de España, en una conferencia de prensa en el Auditorio 1899 del estadio "Camp Nou" donde reveló haber bajado su sueldo al 50 por ciento, pero que no se concretó por resolución de LaLiga y las deudas del club catalán.



"No sé si voy a poder hablar, en estos días estuve pensando qué decir. Es muy difícil para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. La verdad que el año pasado cuando se armó el lío del burofax, estaba convencido, pero este año no. Mi familia y yo queríamos seguir acá, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Nuestra vida en lo cotidiano es maravillosa", fueron las primeras palabras de Messi tras romper en llanto.



Messi arribó vestido de elegante traje azul y con corbata al tono, junto a su mujer Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y se quebró apenas pisó el escenario, que estaba decorado con los 35 trofeos que ganó en su carrera profesional dentro del conjunto culé.

Allí también estaban sus ahora ex compañeros, que iniciaron la primera ovación del mediodía catalán, incluso parándose y forzando a todos los presentes a realizar el mismo gesto, mientras Messi lloraba de emoción primero y de alegría después cuando miraba a sus hijos.