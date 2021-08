Explotación del litio: “Hoy el mundo necesita de Salta”

El diputado provincial Franco Hernández Berni, se manifestó en la sesión de la Cámara para destacar la importancia del proyecto de ley de su autoría, de industrialización del litio en Salta. La iniciativa formaba parte del temario pero no fue tratada.

“Hoy estuvo en acta de labor un proyecto que tiene como objeto declarar al litio como recurso estratégico y un artículo muy importante en este proyecto que es prohibir la salida del territorio de la provincia de Salta de litio y de todos sus derivados, sin que ellos hayan sido sometido a un proceso de industrialización y agregado de valor hasta el hasta el producto final”, manifestó el legislador del departamento San Martín.

Añadió que existe “la posibilidad industrializar la provincia” ya que “hemos encontrado un recurso natural no renovable indispensable para el mundo que es el litio y todos sus derivados”.

“Hoy el mundo necesita de Salta, por eso es importante que debatamos que este recurso que es originario de nuestra provincia, se industrialice en nuestra provincia y aquellas voces que se alzan diciendo que es imposible le digo que eso no es cierto”, enfatizó el diputado.

Indicó que sólo seis países de todo el mundo tienen este recurso y que los vehículos de todo Oriente, las computadoras, los teléfonos, todos los medios tecnológicos que son necesarios para vivir y desarrollarse en pandemia, necesitan del litio

“Tenemos que condicionar la extracción de litio a que todas las fábricas se pongan en la provincia. No cometamos el error que cometió la Argentina cuando fue el granero del mundo exportador de materia prima e importador de productos elaborados”, sostuvo y agregó que “es la posibilidad de Salta de crecer. Es un recurso no renovable que no vamos a volver a tener”.