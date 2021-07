El Registro Civil otorgó número a personas mayores sin acceso a internet

Por Aries, Saicha detalló que a raíz de no sacar actas on line, se les entregó una determinada cantidad de números a personas mayores que no tengan posibilidad de acceder por internet y no tengan que pagar gestores.

También adelantó que por ser un servicio esencial se está haciendo volver a todo el personal vacunado, porque están trabajando con menos personal y todos los días tienen reorganización distinta.

Saicha precisó que en pandemia trabajaron con un 30% de los empleados del Registro Civil, y hoy se está llegando a un 50%, lo que algunos días es un poco más.

Destacó que se encuentra tratando de solucionar los problemas que se van plantando de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos.

Por último aclaró que no pedirá licencia ya que es candidata a diputada provincial en segundo término, por lo que se abocará a la campaña por la tarde y por la mañana cumplirá las variadas tareas que hay en el Registro Civil.