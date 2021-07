Elecciones nacionales: el Frente de Todos pide unidad para que “no pase lo que pasó en Jujuy”

Mauro Sabbadini, presidente del Partido Felicidad, habló del armado del Frente de Todos para las elecciones nacionales de medio término que se celebrarán este año. El dirigente sostuvo que el Gobierno nacional está trabajando en la unidad del Frente de Todos para “obtener un buen resultado” y para no pase lo que pasó en Jujuy. También habló del posicionamiento de Gustavo Sáenz frente a los comicios que se avecinan.

“La idea es que el Frente de Todos se mantenga unido para obtener un buen resultado”, dijo Sabbadini en Hablemos de Política, por Aries.

Además, el dirigente del Partido Felicidad puso como ejemplo las elecciones provinciales de Jujuy, donde el Frente de Todos no logró presentarse unido y perdió ante el frente de Gerardo Morales. “No ha sido un logro en términos tácticos; ni estratégicos; ni políticos; ni electorales, por lo tanto, tomando ese antecedente, es que para las elecciones nacionales el Gobierno impulsa un Frente de Todos con amplia participación y unidad de criterio”, agregó.

Seguidamente, Sabbadini fue consultado sobre un posible acercamiento entre el Frente de Todos de Salta y el gobernador, Gustavo Sáenz. “Ojalá, si el gobernador de la Provincia tiene intenciones de sumar al Frente de Todos sería importante que tome contacto con el senador Leavy, sin duda alguna”, comentó.

Igualmente, consideró que el gobernador no preside ningún partido, por lo tanto, Sabbadini no cree que Sáenz tome intervención en el armado para las elecciones nacionales. “El gobernador no ha hecho manifestaciones públicas; se mantiene esquivo y con declaraciones desde una profunda ambigüedad respecto de su posición política, partidaria e ideológica”, finalizó.