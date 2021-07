Pérez Esquivel dijo que organismos nacionales de DDHH exigirán que Salta cumpla la Ley contra la Tortura 

“Mi amigo y compañero Adolfo Pérez Esquivel me dijo que van a tomar intervención los organismos nacionales de Derechos Humanos contra la provincia de Salta”, dijo Corregidor y añadió que a nivel nacional no sólo preocupa la no conformación del Comité contra la Tortura, sino también la gran cantidad de causas de violencia policial que se tramitan en la Fiscalía de Derechos Humanos.

Corregidor recordó que la amistad con Pérez Esquivel, nación cuando ambos eran presos políticos durante la dictadura militar en la Ciudad de La Plata.

“Esto es una política de negación y lo estamos denunciando. Hace una semana hemos tenido una reunión con la Comisión Nacional vía zoom, y se resolvió que sus integrantes vengan a Salta y se comuniquen con el Gobernador”, dijo Corregidor y anticipó que de no prosperar las gestiones, iniciarán acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, destacó que se cumplieron todos los pasos para la conformación del Comité ya que las designaciones se concursaron, pero el Poder Ejecutivo no emite el decreto a pesar que hace diez meses el ministro de Gobierno, Ricardo Villada se comprometió a ello.