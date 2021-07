Salta no es la ciudad de cuarta que cree su Intendenta

Despacio, pero ya ha empezado a funcionar la maquinaria que es el turismo. Vi caras de alegría; se alegraban por ellos y también por la patronal porque, en definitiva, los sueldos siempre se siguieron cobrando.

Yo siempre lo he dicho: ¿qué hace uno con la casa cuando está por recibir gente? Por lo menos acomoda los cuadros; no se trata de más o menos plata, sino de que lo que hay esté un poco mejor de que lo que está todos los días.

Nosotros al turismo tenemos que agasajarlo. Lamentablemente, un sector no está acompañando. Después de más de un año que estuvo parado, el 90% de los hoteles en Capital están paralizados, muchos ya cerrados y eso genera otros efectos porque es una industria importante.

Entonces, si uno invita a los turistas a la casa, no hay derecho de que no haya una línea peatonal pintada en la ciudad. Esta señora que es la Intendenta, indudablemente que ha viajado – tiene la posibilidad de hacerlo y lo ha hecho – se debe haber dado cuenta de que las calles en las ciudades turísticas están señalizadas correctamente. Ya no hablo de tapar pozos en una ciudad que tiene pozos de todas las épocas. Hablo de la Capital, donde Salta recibe al turismo.

Si nos fijamos en el mapa de la provincia, los hoteles del interior están llenos y en la Capital no. ¿Será que no hay atractivos importantes, que la gente no tiene mucho para ver?. Es cierto que no está linda la ciudad, no sé si eso tendrá algo que ver. Y me pregunto ¿sin una inversión grande de dinero, hubiese sido malo que la Intendenta se preocupe por que la ciudad esté linda?

Señora Intendenta ¿se dio cuenta que no hay ni una sola calle del casco céntrico con la senda peatonal pintada? Salga a caminar; fíjese si esta es la ciudad donde le gustaría vivir o le gustaría visitar si sale de vacaciones con su familia.

¿Por qué no pone linda la casa? Esto nos va a beneficiar a todos: que se quede más gente en la capital, que se pueda cruzar la calle de forma segura; es decir, que se note preocupación. Señora Intendenta, ponga la ciudad como corresponde. No le digo que haga obras faraónicas. Ayer se anunció que iba a visitar las obras de un puente y está bien, pero eso es para la foto porque el puente ya está presupuestado y se va a hacer igual.

Dijeron que iba a supervisar las obras. Está bien, vamos a suponer que está bien. Ahora ¿se dio cuenta en el camino que hizo hasta ahí que no hay ni una senda peatonal pintada? Demuestre, por favor, que le interesa la Capital; que le interesa la provincia, porque el turismo es una de las industrias más grandes que tenemos.

¿Por qué descuida la Capital? ¿Es un capricho? ¿Es una venganza suya contra los pobres? ¿Se hizo analizar a ver qué le pasa porque a la ciudad no le da bolilla? Es un hecho para indignarse. Observen el daño que puede ocasionar una sola persona a una comunidad que necesita que la gente venga de visita y se vaya contenta.

La ciudad está limpia; si, está bien. Pero dé un paso más, señora Intendenta; seguro debe tener presupuesto para pintar los pasos peatonales y las paradas de taxis. Mantenga la ciudad en orden, como seguramente están los lugares por donde usted pasea.

¿Por qué vamos a mostrar algo desprolijo a la gente que viene a visitarnos a la Capital, como si fuésemos una ciudad de cuarta? No lo somos, señora intendenta, por más que a usted le pueda dar esa sensación. Vive gente con más o menos poder adquisitivo y gente pobre, que son parte de nuestra sociedad. De a todos la posibilidad de que vivan mejor.