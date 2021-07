Un ministro nacional debe defender a todas las provincias

Si bien su cargo es nacional, parece que no le quedan muy claro las necesidades y la situación en la que se encuentra todo el país. Anoche lo vi en un reportaje televisivo con el periodista Luis Novaresio, y él dice que no alienta las vacaciones de julio ni tampoco las descarta, no las prohíbe. La verdad planteó una situación muy ambigua, muy rara.

Lammens ya había manifestado hace unos meses atrás de que era muy posible que las vacaciones de julio se suspendieran en lo que hace a los viajes, pero siempre centrado en lo que pasa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires; es decir, el resto del país, parece que no lo tiene preocupado.

Anoche lo reafirmó. Dijo una frase que me molestó mucho y que hablaba de su vocación de trabajo y de servicio a la comunidad; que todos los días que se levanta a la mañana, lo primero que piensa, es que tengamos un país distinto; que sus hijas se sientan orgullosa de que su padre hizo algo para cambiar esta situación y para estas chicas no se vayan del país.

Insisto, me parece que es una visión centralista; se plantea el país en función de - insisto, nuevamente – Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es una mirada corta de quien es un Ministro nacional porque son muchas las provincias que viven de otras actividades y tienen un contexto diferente.

No creo que el Sur esté imposibilitado de recibir turismo; tampoco el Norte. De hecho, en el norte, siete provincias se pusieron en movimiento y lanzaron ofertas para tener el turismo abierto porque necesitan vivir. Y lo hacen respaldadas por los COE de cada provincia porque esa es la responsabilidad que le dio Nación a cada uno de los Gobernadores -.

El turismo no está prohibido en Argentina, pero está siendo desalentado por el propio Ministro de Turismo de la Nación, lo cual es un absurdo. Vamos a ver si, a pesar de todo esto, tenemos una temporada como la que se está esperando; hay gente que hizo inversiones importantes esperándola.

Lammens está asentado en Buenos Aires e, indudablemente, las cosas se ven distintas. Como las autonomías son de las provincias, yo no creo que los Gobernadores sean tan irresponsables de disponer, en un cuadro como el que se tiene, que no se puede tener vacaciones.

Parece un absurdo.

El funcionario nacional anoche dijo que “en la actividad privada me va muy bien”; pero no jorobe al resto. ¿Lo vio alguna vez al Ministro en una visita al Norte viendo como están las cosas? Nada, no existe. Entonces, desde un escritorio en Buenos Aires, el hombre puede decir que “veremos” qué pasa a fines de julio. No, las vacaciones son en julio y se están desarrollando en todo el país.

¿Cuál sería el problema, señor Ministro, de que usted promocione que la gente venga a Salta? Pregúntele a los Gobernadores si están preparados para hacer turismo y haga la promoción desde el orden nacional. ¿O está esperando que la crisis sea general en todo el país porque Capital Federal o Provincia de Buenos Aires no puede recibir gente?

Indudablemente, lo que se demostraría es que este señor no está preparado para el cargo. El cargo es nacional y debe defender a todas las provincias argentinas.