Pandemia influyente en las empresas

Es un hecho que la pandemia nos cambió la vida y que si bien hemos escuchado -casi permanentemente- a los gobernantes afirmar que nada los preparó para este contexto, pero lo cierto es que a un año y tres meses de la declaración oficial del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, no solo las y los mandatarios podrían haber aprendido cómo gestionar, sino las empresas, a mejorar sus esquemas.

Hoy se sabe que hay, por lo menos veinte cambios de 2020 que influirán en los empleados durante esta década.

Hay una empresa internacional especializada en la gestión de Recursos Humanos, Alight Solutions, que dio a conocer su informe “La era de la agilidad en los Recursos Humanos: 20 cambios de 2020 que influirán en los empleados durante esta década”, que es un análisis a partir de encuestas realizadas a nivel global con más de 1500 trabajadores expertos en gestión de nóminas, de talento y de RR. HH., y servicios. El informe expone y anticipa las nuevas tendencias en el ámbito laboral tras el surgimiento de la pandemia por Covid-19.

"La pandemia nos ayudó a descubrir que el rendimiento no depende de que los empleados estén en una oficina”, dice Mario Zanella, Director Comercial de Alight Solutions en Argentina. "En el ámbito laboral los extremos no son buenos, ya que pasar todo el día en la oficina, como solíamos hacer antes, no es sano; de la misma forma que estar todo el tiempo en nuestras casas, tampoco es sostenible. Es por eso que muchas de las empresas cuyas tareas, por ejemplo, son administrativas, hoy se encuentran evaluando la posibilidad de rediseñar sus oficinas y adoptar el modelo de trabajo híbrido”, sostiene.

Bajo la premisa de que, en una economía global, los equipos de gestión precisan de un modelo de negocio ágil, desde esa empresa señalaron que la década actual seguirá siendo un periodo dinámico con un aumento continuo de la automatización. El informe destaca las 20 principales tendencias a tener en cuenta para una gestión exitosa a futuro, aprovechar las oportunidades de crecimiento y facilitar la adaptación a los cambios bruscos, como los ocurridos en 2020.

Algunas de las principales conclusiones del informe:

Igualdad y diversidad dentro de una organización. Se revela como una oportunidad para plantear las diferentes realidades dentro de las plantillas de una empresa, a partir de considerarla como una parte fundamental de su estrategia y como reflejo de la diversidad de sus clientes.

Cambios en la educación a futuro. El informe reveló que “más de la mitad de los encuestados afirmaron que pensaban que los jóvenes no están suficientemente preparados para la era digital”. Se destaca la necesidad de nuevos planes de estudios que tengan en cuenta un futuro en el que muchos trabajos se realizarán de forma automatizada.

Otro punto destacado es el trabajo autónomo: ya que cada vez más los profesionales deciden lanzarse como freelancers, en lugar de buscar trabajo en una organización. A partir de la encuesta realizada, se desprende que: “el número de trabajadores por cuenta propia en todo el mundo será mayor en 2025. El mayor incremento se producirá en la generación del “baby boom” (el 17,6 %), seguida por la generación X (el 15,5 %) y los millenials (el 13,1 %)”.

La adquisición de talento es mencionada en cuanto a que "la competencia por los puestos de trabajo se intensifica, así como el aumento en el número de personas que trabajan para las empresas lejos de sus instalaciones”.

¿Qué ocurre con aquellos que ingresan al mercado laboral en este contexto? El estudio revela como nueva tendencia que: “a los nuevos empleados se les envían las herramientas necesarias para su trabajo, pero puede que nunca entren o necesiten entrar en una oficina de la empresa para la que trabajan”.

“Para 2025 en el 60 % de los puestos de trabajo, al menos el 30 % de las actividades estarán automatizadas”, indicaron desde Alight Solutions. Ello no quiere decir que la fuerza laboral pasará a manos de los robots, sino que el auge de la automatización en realidad creará más puestos de trabajo, especialmente en los campos que dependen de habilidades que las computadoras no pueden emular, como la creatividad, la comunicación, el diseño y la innovación.

Dichas propuestas a su vez derivan en la cuestión sobre el bienestar del empleado, que afecta directamente a los departamentos de RR.HH ya que deberán ser quienes medien entre los tele-trabajadores y quienes tienen que estar en una oficina: “Tendrán que emplear técnicas de análisis para identificar las áreas en que existen necesidades y preocupaciones”, indica el informe.

La mentalidad con la que los empleados y las empresas veían la forma en que se debía trabajar tuvo un cambio a partir de 2020, razón por la cual en el informe se preguntan si las empresas volverán a la forma de trabajar que tenían anterior a la pandemia. Remarcan que durante 2020 y en la actualidad, para mantenerse en contacto entre equipos y colegas, casi todo el mundo pasó a utilizar herramientas en línea, por lo que la comunicación y las herramientas online también ocuparán un rol cada vez más esencial.

En referencia a la retención del talento, hoy constituido como un gran desafío para las empresas que buscan captar a las nuevas generaciones, en el informe se revelan cinco ejes fundamentales para evitar la fuga de empleados: “el salario, el trabajo flexible, las oportunidades de desarrollo, una sólida cultura empresarial y el compromiso con la sostenibilidad fueron los cinco factores que los encuestados indicaron que más fomentan la lealtad y el compromiso”.

Así que la pandemia nos cambió a todos, pero si esos cambios no se analizan, estudian y proyectan para mejores diseños productivos, de desarrollo o empresariales e inclusive de organismos estatales, en Argentina y en Salta, -especialmente-, nos seguiremos quedando varios pasos atrás.