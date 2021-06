Alberto Samid violó la prisión domiciliaria: fue a un restaurante y lo echaron los clientes

Alberto Samid, condenado a cuatro años de prisión por evasión de impuestos, fue echado de un restaurante este lunes al mediodía por los clientes que se encontraban en el lugar. Los comensales notaron la presencia del empresario de la carne y se dieron cuenta de que estaba violando la prisión domiciliaria que debería estar cumpliendo desde 2019.

Todo ocurrió en un restaurante ubicado en el centro de Ramos Mejía, a cuadras del domicilio de Samid. Tal como se puede ver en la grabación que rápidamente se difundió a través de las redes sociales, un grupo de personas se acercaron al empresario y le dijeron que se retirara del lugar. “Vergüenza le tiene que dar”, dijo la señora que lo increpó.

“¿Dónde tiene la tobillera?”, le preguntó la misma persona. “Que se vaya”, “andate chorro”, son otras de las frases que se escucharon de parte de la gente que la acompañaba.

Sin mediar palabra, Samid se levantó de su silla y se retiró del establecimiento. Instantes después lo siguieron las otras personas que lo acompañaban en el almuerzo.

Samid fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la comercialización de carnes, el rubro que le dio el apodo de “el rey de la carne” en los años 90.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en noviembre del año pasado la condena. Cinco meses antes, Samid recibió la prisión domiciliaria por problemas de salud (afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes y stress) y salió de la cárcel.

“No es que salí sin permiso, estaba trabajando”

“Tengo salida laboral los lunes, los miércoles y los viernes; de las 9, a las 14. En el Mercado Central, a partir de hoy , hay un paro general por tiempo indeterminado. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen ‘traeme todo lo que puedas’”, comenzó Samid, quien continuó, en diálogo con Radio 10: “Salí más temprano del Mercado, les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo ‘usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’, les llevé tres cajones. Estaba esperando que los bajen”.

El hombre aseguró que a las 13.20 ya se encontraba en su domicilio y sostuvo: “Yo tengo salida laboral, no es que salí sin permiso, estaba dentro de la salida laboral y estaba con el permiso, estaba trabajando”.

El empresario de raíces peronistas aseguró que al notificarle al mozo la llegada de la mercadería le pidieron que aguarde porque en ese momento había mucho trabajo. “Ahí me conoce todo el mundo, vivo hace 50 años, había dos amigos que me dijeron ‘vení, Turco, sentate un cachito’”, contó para justificar por qué en el video registrado por una mujer presente en el lugar se lo ve compartir la mesa junto a otros dos hombres.

“Me senté porque no puedo estar parado, esa parrilla es chiquitita, si hay uno parado no se puede pasar, estaba esperando para bajar la mercadería”, insistió Samid, quien también se refirió puntualmente al momento capturado en las imágenes que circularon por redes sociales, en las que lo acusan de “chorro” y le preguntan adónde tiene la tobillera.

“Justo pasan dos señoras, que llegan y dicen un montón de cosas. ¿Qué les voy a explicar? Que tengo salida laboral, que estoy trabajando... Yo no discuto con las mujeres, no les dije absolutamente nada, agarré y me fui”, remarcó Samid.

Samid violando su prisión domiciliaria pic.twitter.com/j2nxFVEVUv — Ana (@Ana51026380) June 21, 2021

Fuente: Infobae / La Nación