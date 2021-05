Pese al esfuerzo que realiza la sociedad y la dedicación que ponen los gobernantes, no se ha logrado evitar acercarse al colapso del sistema de salud. Hay puntos de la Provincia en los que no se cubre la demanda y los recursos, aunque se incrementaron, no resultan suficientes. Esas particularidades se atenderán para determinar cuál será el destino del confinamiento, fijado hasta el domingo en cumplimiento de lo exigido por el DNU del Ejecutivo nacional sobre atención del riesgo sanitario.

Desde el lunes se unificarán las restricciones en todo el territorio; ello significa que se flexibilizarán las disposiciones vigentes en nueve departamentos sometidos a confinamiento. No es un dato menor si se tiene en cuenta que en esta semana no cesaron las protestas por las limitaciones a actividades económicas, complicando un panorama ya difícil para amplias franjas de la población que se desempeñan en la economía informal o en sectores que han sido impactados de lleno por la pandemia desde su irrupción en el país, como los vinculados al turismo.

De allí que recuperar la circulación sin obligación de exhibir un permiso o poder concurrir a un templo, es un alivio anímico. Sin embargo, esta flexibilización plantea mayores exigencias a los ciudadanos respecto de adoptar conductas de cuidado y genera más preocupaciones a las autoridades que, al cabo de casi una semana de limitaciones amplias, no han verificado una disminución de la curva de contagios. Un caso hecho público en estas horas, que sugiere la vinculación de un fallecimiento por Covid a la falta de atención del sistema de emergencias, da cuenta que todavía no se han superado los extremos que colocan a parte de la Provincia en una situación de alto riesgo sanitario. El propio gobernador Gustavo Sáenz ha reconocido en la mañana de este viernes que la situación es difícil y se demanda más responsabilidad social.

Sin embargo, siguen en pie las medidas dispuestas por el COE que determinan que desde el lunes y hasta el viernes, se volverá al régimen que se aplica en zonas de mediano riesgo. Por otro lado, cada municipio tendrá –sin sobrepasar las disposiciones que emanen de la autoridad sanitaria- una franja de acción para atender las condiciones propias de cada conglomerado. Ello pone al gobierno comunal local en un rol más activo, actitud que no fue notoria en lo que va de la emergencia sanitaria.

La administración pública también abandonará la retracción de la prestación del servicio que le es propio y que deja al ciudadano frente a dificultades de acceso a papeles que la misma burocracia demanda para la realización de trámites. Será un retorno parcial pero debiera ser suficiente para no complicar la cotidianidad de la población ni poner en riesgo la salud de la abultada planta de personal de ese sector.

Dos definiciones de estas últimas horas son relevantes. El destino de la presencialidad en las escuelas que sigue en debate tuvo una referencia del secretario general Matías Posadas respecto que la experiencia del año pasado demostró que sin ella directamente no hay clases. Y la otra es más alentadora. Vamos a salir, dijo el Gobernador y en esta situación, no hay margen para errores.

Salta, 28 de mayo de 2021