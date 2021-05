Mdalel apuntó contra Klix por los balances en Juventud: “No se presentó ni un papel de servilleta con un número”

El próximo sábado 5 de junio se realizará el proceso de renovación de autoridades y la asamblea societaria en Juventud Antoniana luego de que Personería Jurídica suspendiera el encuentro anterior.

En este marco, el candidato a presidir el club por la lista ‘Auténticos Antonianos’, Horacio Mdalel, aseguró que es fundamental que se transparenten las finanzas de la institución para conocer el estado real en el que se encuentran.

“Añoro por un Juventud grande - como lo es - ahora achicado por las pésimas gestiones que nos tocó sufrir en el último tiempo”, señaló el dirigente en diálogo con Aires y explicó que, más allá de ser una información útil para el conocimiento de los socios, es una exigencia del Estatuto interno y de la AFA para con los clubes; “no se presentó ni un papel de servilleta con un número”, completó.

Ahora bien, advirtió Mdalel que hace cinco ejercicios que estos balances no se presentan; en 2018 ya se adeudaban tres balances y se suman dos de la gestión de Klix, indicó.

“Entonces, Juventud no está bien y no puede estar bien; a los que nos gusta el buen futbol no podemos verlo porque los cimientos no están bien. Donde uno toca sale pus en Juventud”, disparó el candidato a Presidente.

Por otro lado, preocupa la deuda económica que tiene la institución; el problema es que no se conoce el monto y mucho menos con quien se asumieron los compromisos hasta hoy incumplidos.

“Nadie sabe cuánto, ni a quién, ni por qué está endeudada Juventud. Necesitamos esos datos, es una obligación de la dirigencia”, finalizó el doctor Mdalel.