El Intendente de Santa Victoria Este pide ser recibido por el gobernador Sáenz 

En Agenda Política del Trabajo, Nerón manifestó su preocupación por que en dos meses comienza la sequía y los habitantes de la zona volverán a perder sus animales.

Además expresó que dos escuelas ubicadas a 90 kilómetros no están dando clases uno porque no tiene agua y la otra no dispone del baño.

Mientras tanto, sostiene que hay presencia de diferentes organismos nacionales y provinciales, pero cuando se les pide amplia un poco el recorrido de hoja de ruta, por ejemplo pidiendo que lleven agua a otro lugar, les responden que no puede porque no alcanza el presupuesto.

Para Nerón, este tipo de situaciones lejos de brindar solución dan más problemas.

Aseguró que el gobernador Sáenz lo recibiera periódicamente, por lo menos cada tres meses, estaría al tanto de este tipo de situaciones.

Nerón lamentó que los chicos se sigan muriendo en la zona y esto junto a otras necesidades son las que requiere plantear al mandatario salteño.

Por último, lamenta que el municipio no cuenta con herramientas para generar trabajo y solo viva de ayudas sociales.