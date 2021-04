Pontussi espera que Folloni abra el diálogo y anticipa que pelearán desde adentro

En Día de Miércoles por Aries, Pontussi asegura van a seguir peleando desde adentro en la nueva etapa del PRS que liderará Folloni.

Recordó que buscaron el diálogo para no llegar a la interna, no solo por cuestiones políticas, sino para evitar el gasto económico en pandemia y porque en el padrón hay mucha gente mayor que finalmente no ha podido ir a votar.

Sin embargo, Pontussi afirmó que en ningún momento lograron dialogar con Folloni.

Destacó que la presidente saliente del PRS, Cristina Fiore, dejará un partido ordenado con los papeles en regla.

Al respecto, recordó que cuando asumieron al frente de ese partido se encontraron con juicio, la sede embargada, y todo eso se ha revertido en la actualidad.