Unanimidad

En el debate suscitado en la última sesión ordinaria se dio cuenta de la gravedad de la cuestión vinculada a los incidentes en calles y rutas en todo el territorio provincial. En base a estadísticas elaboradas en ámbitos del Ministerio Público Fiscal se ha confirmado que tanto en incidentes como en número de víctimas, Salta supera la media nacional. Un informe de la Oficina de Incidentes Viales de la Procuración da cuenta de cifras alarmantes desde 2018, que ponen de relieve que los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 37 años y es la tercera causa de muerte en toda la Provincia.

En los fundamentos del proyecto se indicó que el propósito es fijar una perspectiva institucional adecuada para el tratamiento de los delitos vinculados al tránsito y a la seguridad vial, en el entendimiento que resulta indispensable dotar de instrumentos y metodologías de actuación sobre la base de las características específicas de esta clase de hechos, sus autores y sus víctimas, con miras a hegemonizar y proveer de mayor eficiencia y celeridad a la intervención fiscal. Señala también que la iniciativa surge de la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Provincia en la persecución penal estratégica en esa materia.

El debate, en tanto, se enfocó desde el oficialismo en el alcance de las consecuencias y vinculó el funcionamiento de una fiscalía de estas características con la morigeración de su impacto, propendiendo a la seguridad y a la prevención. La miembro informante, la diputada saencista Socorro Villamayor, aseguró que se trata de ampliar la capacidad de respuesta en la persecución penal, desalentando acciones de irresponsabilidad que conllevan situaciones críticas en la vía pública con consecuencias fatales.

De esa manera se abrió una veta propicia para que la oposición golpee en la falta de fortaleza de una gestión de gobierno que demuestra reconocer puntos débiles pero no ha encarado aún su reparación. El mal estado de rutas fue marcado por varios legisladores y los más críticos llevaron la cuestión a la repetición de acciones ineficientes, como es en este caso la creación de una fiscalía que se sumará a otras-como las de género- que no resolvieron las situaciones de violencia.

Se necesita presupuesto y una mirada al fondo del problema, fue uno de los señalamientos al interpretar que una fiscalía será una herramienta interesante en el futuro pero ahora se requieren inversiones porque calles y rutas en condiciones significarán menos accidentes. Los juicios no son una solución inmediata porque hay muertes sin indemnizar durante años. Hubo quienes avanzaron en indicar que se perseguirá a conductores y no a funcionarios responsables de obras que no se hacen. Un sistema que solamente vaya a puniciones seguirá resultando en multas caras y peores conductores.

Se convino en que hacen faltas normas para profundizar la prevención. De todas maneras, el voto unánime con el que se pronunció la Cámara de Diputados significó una demanda de soluciones a un problema de consecuencias onerosas, cuyo mayor precio se paga con vidas.

Salta, 28 de abril de 2021