Cuestionan la "imposibilidad material" de los debates en Diputados

La diputada por Metán, Gladys Moisés, indicó que en la Cámara de Diputados hay una imposibilidad material en los debates y señaló que en uno tan importante como el de la Reforma de la Constitución, los legisladores no pudieron "ni siquiera agregar una coma o pasar un punto aparte en otra oración.

Moisés sostuvo que "no hay conducción en ese sentido", por parte del Ejecutivo Provincial pero "después llaman a la unidad y quieren que todos estemos unidos".

"No le quiero cargar las tintas al gobernador, pero su gestión de gobierno no me parece que este bien, incluso le veo muchas fisuras, muchas torpezas y mucha intransigencia en cosas que tendríamos que estar todos juntos, trabajando codo a codo", finalizó.