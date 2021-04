Una inquietante sociedad política

Hay cosas que no me terminan de cerrar respecto de la reforma de la Constitución. El artículo 140 habla de la reelección del Gobernador.

Gustavo Sáenz siempre dijo que no pueden ser más de dos mandatos; fue una promesa electoral y así lo planteó en el proyecto que envió a la Legislatura para que se declare la necesidad de la reforma. La inquietud tiene que ver con que no está lo suficientemente claro si los 8 años que propone son a partir de la sanción de la reforma. Si es así, para él podría estar habilitando 12 años.

Eso no está lo suficientemente claro,o no se ha hablado mucho. Hasta ahora, así como puede estar planteado, le quedarían estos 4 y recién ahí se agregarían los otros 8. Hay que ver qué dice el oficialismo al respecto.

Otro tema inquietante es el mandato de los jueces de Corte; me parece que allí está el punto más fuerte. El otro día escuché una columna de Santos Jacinto Dávalos que tal vez exprese la preocupación que tengo porque me lleva a pensar que la reforma puede hacerse para que todo siga igual y nada cambie o realmente puede haber una reforma en serio.

Más allá de centrarse en la propuesta de Gustavo Sáenz, diría que es parte de un sistema que ya viene armado así. Esto se armó hace 25 años atrás, fríamente calculado por el ex gobernador Juan Carlos Romero cuando hizo la reforma de 1998; su sucesor, Juan Manuel Urtubey, no lo cambió, porque hasta la ley dice que nadie tiene la obligación de declarar contra sí mismo.

Parecería que hay pocos gestos patrióticos; todos reniegan de este sistema pero dicen “bueno, me sirve”. Pero hay que advertir que les sirve a ellos, no a la gente ni a la Justicia. La Justicia es lo más despreciado por la gente porque saben que el que termina preso siempre es el ladrón de gallinas. La gente no cree en la Justicia.

¿Lo Gobiernos quieren que se crea en la Justicia para que haya jueces realmente independiente? ¿O estos jueces que están les vienen bien porque enseguida se adecuan al poder de turno?

Nosotros tenemos una provincia que puede entrar en el Libro Guinness: nunca un político fue preso. Aquí cayó un concejal por un robo cometido antes de asumir en el Concejo y también hubo un diputado que fue separado de la Cámara porque, parece, era ladrón. Lo que pasa es que, cuando votamos, meten en listas sábanas a personas que no conocemos. Si usted hubiese conocido a las personas que hoy están actuando en los distintos poderes, ¿los hubiese votado?. O después que tienen la función electiva se dan cuenta que tienen capacidades para otra cosa porque están en cuanta rosca hay.

¿Sabe cómo piensan? ¿Qué ideología tienen? La verdad que no creo que lo sepa. Solo se presta atención al que encabeza la lista y más si lo respalda un gobernador o un intendente y se lo vota. De ahí no salimos.

Y tampoco vamos a salir como Provincia. Creo que esta reforma de la Constitución le da la posibilidad al actual mandatario de hacer algo distinto; le da la posibilidad de convertirse en un dirigente que realmente produzca cambios. Si no modifica el actual sistema, demostraría que protege a una Justicia que la ciudadanía deplora y a la gestión de 12 años de Juan Carlos Romero y de 12 de Juan Manuel Urtubey. Si alguien necesita esta protección es porque algo habrá hecho.

¿No sería mucho más importante que Gustavo Sáenz tome la decisión de romper con todo eso y dejar como legado una Salta distinta y no una continuidad de lo que viene siendo hace 25 años?. Yo creo que está en un momento histórico para que lo haga y la pregunta es: ¿querrá hacerlo?

Van pasando los días y de la reforma se sigue hablando porque en la próxima elección hay que elegir Convencionales Constituyentes. ¿Tendrá peso el voto de la gente?

Muchos pueden suponer que el triunfo está asegurado para la lista que represente al Gobierno Provincial. Si este sector mantiene lo que Gustavo Sáenz envió como proyecto a la Legislatura, en principio es para que nada cambie. Así lo sostiene otra analista de la realidad política provincial, la senadora nacional (MC) Sonia Margarita Escudero.

Su mirada es para tener en cuenta porque si bien ahora está afuera del Gobierno en su momento tuvo un papel protagónico dentro de él. Escudero fue legisladora nacional muchos años y fue colaboradora del gobierno de Juan Carlos Romero, lo que no le quita la autoridad para hacer una clara observación sobre los pilares que sostienen la estructura del poder político provincial.

Es muy importante el poder que tiene la Justicia y Escudero habla de “socios políticos”. Si uno hace una lectura fina, se podría considerar que los tres socios políticos son Juan Manuel Urtubey, porque puso jueces de su amistad; otro sería Juan Carlos Romero y el último sería Gustavo Sáenz, Son los tres hombres que manejaron el gobierno y ejercitaron la facultad de nombrar a los jueces de la Corte. En la Corte de Justicia hay hombres de estos tres referentes del poder.

Si son socios políticos, ¿puede esperarse que uno aproveche la oportunidad que la da la historia y haga una verdadera reforma?