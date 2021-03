Como consecuencia de ello y lo que aconteció durante los más de siete años que duró el proceso de reorganización nacional, conducido por una junta militar y un presidente de la nación, también militar y siempre del ejército, es que hoy es feriado nacional, con el objeto que reflexionemos recordando lo que pasó en esos años, despojado el escenario de la escenografía artificiosa con la que se pintaba una realidad y para que el valor Justicia se enseñoree tanto en los ciudadanos como en los foros argentinos.

Sobre todo nuestros jóvenes deben ser destinatarios de esos principios liminares que encierran estas tres augustas palabras: Memoria, Verdad y Justicia.

Hagamos un ejercicio mental. Qué sentiría cada uno de nosotros si viene alguien sin derecho alguno y se introduce en cada una de nuestras casas y resuelve apropiarse tanto de la casa como del ejercicio de la autoridad y organización de la familia. Seguramente tendría la inmediata repulsa de la familia y más allá del reclamo intentaría repeler ese abuso.

Con cuál derecho, los que son subordinados a la obediencia de las autoridades constitucionales y al respeto de las normas legales, destituyen a los gobernantes, disuelven el parlamento y separan a su antojo jueces, se apropian de bienes de la gente, persiguen, torturan, encarcelan y matan. Únicamente lo hacen por ser los dueños de las armas que la nación les confió para otro menester: la defensa de la República de cualquier ataque extranjero.

Poco a poco fueron desguazando industrias y fábricas, abriendo una importación de productos sin límites en desmedro de la producción argentina. Se endeudó el Estado nacional ex profeso para no solo entregar la riqueza argentina pública y privada, sino para que el peso de la deuda impidiera no sólo el fortalecimiento del estado sino la posibilidad de que en el futuro se contara con ahorro o reservas para la reconstrucción del país.

No se trata ahora de renovar historias, se trata de saber bien qué pasó y por qué pasó, lo que nos prevendrá para que conductas malsanas no se establezcan en el futuro. Es válido, entonces, que se instruya a la ciudadanía y a nuestros jóvenes principalmente, para saber la historia contemporánea de nuestra patria, para que se ejerza la mejor justicia posible contra los responsables de lo ocurrido,

Nunca desde todo el siglo XX a la actualidad han transcurrido 45 años sin golpes de estado ya que el siglo pasado estuvo plagado de golpes militares. Es por cierto necesario saber que un golpe de estado es en beneficio de un sector y en perjuicio de la inmensa mayoría de los habitantes y de la nación toda.

Hay que fortalecer la democracia y estimular la participación política de los ciudadanos, no solo como mecanismo de convivencia sino como defensa de la sociedad contra los asaltantes del poder.