La Escuela República de la India no inició las clases por falta de ordenanzas

Directivos informaron que enviaron notas y sucesivos pedidos al Ministerio de Educación pero, hasta ahora, no obtuvieron respuesta. Sin las ordenanzas, explicaron, se hace imposible cumplir con los protocolos sanitarios para el resguardo de alumnos y docentes.

Jorge Murillo, vicedirector de la Escuela Técnica República de la India – Almirante Brown al 900 – informó por Aries que, a pesar de la mentada vuelta a clases, el establecimiento aún no pudo recibir a los alumnos.

“Ya pasaron dos semanas del inicio; nosotros hicimos los pedidos en tiempo y forma y actualmente solo contamos con cuatro ordenanzas para dividir entre todos los turnos”, relató el docente.

Explicó que, por la dinámica establecida por el Ministerio de Educación de la Provincia, es este organismo el que debe proveer de estos trabajadores a los distintos establecimientos. De hecho, señaló, les informaron que los ordenanzas habían sido designados pero, al momento de tomar el puesto de trabajo, solo se presentó una persona.

Los ordenanzas son una pieza fundamental en la vuelta a clases ya que son los encargados de garantizar la higiene en las escuelas, salvaguardando así la salud de alumnos y docentes.

“El Ministerio tiene que hacer la gestión, hasta ahora no tuvimos respuestas ni una fecha estimativa. Llevamos dos semanas sin clases, no podemos arrancar si no garantizamos la limpieza de las aulas”, aseguró el docente.

Cabe destacar que el protocolo sanitario en vigencia exige que personal de las escuelas tome la temperatura y coloque alcohol en gel en las manos de los alumnos al ingresar a la escuela, así como que ordenanzas deben limpiar mesas y sillas de los estudiantes en los recreos. Una vez finalizados estos últimos, los ordenanzas deben limpiar los baños y finalmente todo el colegio para recibir al próximo turno.