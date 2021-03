Leavy criticó la Reforma Constitucional: "Sáenz quería jueces vitalicios, y ahora dice que no está de acuerdo”

El senador nacional del Frente de Todos, Sergio Leavy, cuestionó que el gobernador Gustavo Sáenz proponga en la reforma constitucional establecer mandatos vitalicios para jueces y después salga diciendo que no está de acuerdo con eso.

En diálogo con Día de Miércoles por Aries, Leavy no dudó en sostener que el Poder Judicial está mal visto, no tiene controles, y Salta no es la excepción en este sentido.

Dudó que el proyecto de Sáenz para reformar la constitución avance en este sentido.

Al respecto, señala que propone la alternancia y eso es algo con lo que todos están de acuerdo porque quieren ver caras nuevas, pero después pone que los jueces van a ser de por vida,.

“Ahora sale diciendo que él no está de acuerdo con eso, pero si él es el autor del proyecto”, cuestiona Leavy.

Para el Senador Nacional del Frente de Todos, faltó el trabajo respecto a los cambios que se pretenden concretar en la carta magna.

En este sentido, calificó de incongruente que a todos los políticos se les reduzca los mandatos pero no a los jueces.

Para Leavy, Sáenz quiere quedar limpio de esta situación pero le pide a los Constituyentes que reformen esta cuestión.