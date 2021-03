Fiscal pide que los partidos políticos no sean una “escribanía” de la reforma constitucional

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, consideró necesario que la reforma de la Constitución que impulsa el Gobierno de la Provincia no quede a cargo solamente de los partidos políticos y respondió a cuestionamientos hacia sus opiniones diciendo que no tiene vedado hacer política.

En diálogo con El Acople, Simesen de Bielke respondió al apoderado del Partido Justicialista, Gastón Galíndez, quien la mandó a leer y le pidió que si tiene incompatibilidad para hacer política, no la haga.

“Pareciera que cuando las mujeres hablamos de ciertos temas incomodamos. Lamento a quien incomode, pero voy a seguir hablando y dando una opinión técnica de lo que entiendo que no corresponde. Respeto a quien no está de acuerdo con mi posición”, expresó la Fiscala.

Para Simesen de Bielke, Galíndez se confunde porque ella no tiene vedado hacer política ya que tiene una postura política respecto a los femicidios, a los abusos policiales, pero no hace política partidaria porque no está afiliada a ningún partido.

La titular de la Fiscalía Penal de Derechos Humano ratificó su crítica al proyecto de Reforma de la Constitución por ser “inoportuno” porque la sociedad tiene otras preocupaciones y porque se permite que participen de la Convención Constituyente solo afiliados políticos cuando hay un montón de personas capaces que tienen ganas de presentarse pero se les veda la posibilidad.

Señaló que la Constitución de Salta es nueva y moderna porque se adaptó a la Carta Magna Nacional del año 94 y ya tuvo reformas en función de las aspiraciones políticas de quienes estaban en ese momento.

Para Simesen de Bielke uno de los puntos que se debe cambiar es el vinculado a la Auditoría General de la Provincia, ya que al ser un organismo de control debería estar en manos de la oposición para que exista control sobre el manejo de los fondos públicos.

También consideró necesario para que la justicia sea independiente, que sus miembros no formen parte de ningún partido político antes de ejercer el cargo.

Aseguró que otro punto trascendental sería la forma de selección de Jueces de la Corte.

“Si dejamos a los mismo partidos políticos que reformen esos artículos sin poner a debate de la sociedad, de las organizaciones, de los medios y un montón de personas que están capacitadas, prácticamente hacemos una escribanía y hacemos la reforma”, finalizó.