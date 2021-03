Circunvalación Noroeste: el ministro Camacho aseguró que todavía no existe un precio para la obra

Sergio Camacho, ministro de Infraestructura de la Provincia, brindó detalles de la obra que prevé la repavimentación de la Ruta 28 y la construcción de la circunvalación noroeste. En este sentido, advirtió que ambos trabajos ya habían sido licitados en algún momento pero finalmente no se ejecutaron.

“Lo novedoso no es el diseño del camino, sino que el financiamiento queda a cargo de quien resulte como ganador de la licitación y, así, la Provincia no ocupa su cupo frente a una entidad financiera. Esto permite anticipar una obra y no tener que elegir entre un trabajo y otro por la cuestión del cupo”, indicó el funcionario.

En tanto, sobre el costo de la obra, Camacho dijo que no hay certezas aun y que, en definitiva, será Vialidad de la Provincia el área encargada de revisar los pliegos que se presentarán.

Curiosamente, cierta polémica se armó a partir de que desde Vialidad se anunciara que la obra tendría un valor cercano a los 4000 millones de pesos; mientras, el sindicato de trabajadores viales cuestionaba el cálculo y aseguraba que, de hacerse por Administración, los costos se reducirían drásticamente.

“Lo que se puede haber hecho es una aproximación por los kilómetros. Pero hay que tener presente que hay un precio de contado de la obra y luego las empresas que participen de la licitación añaden el costo financiero que consiguieron en base al crédito que vayan a tomar”, señaló sobre el punto el Ministro y completó: “Entiendo que todo ese proceso no puede cuadruplicar el monto del trabajo”.

Finalmente, Camacho advirtió que existe un error en anunciar que los trabajos en cuestión se realizarán de manera irrestricta; y es que – explicó – una vez completado todo el proceso mencionado, la Provincia evaluará si el financiamiento es conveniente para las arcas estatales.