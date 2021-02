Aseguran que las mujeres se suman a la ciencia pero en niveles de decisión mandan los varones

Por Aries. Kirschbaum consideró necesario que las mujeres primero tienen que visualizar la inequidad de género, y después de pelear por los derechos.

Destacó que después de 63 años, el Conicet tenga una directora, en referencia a Ana María Franchi, lo que muestra que hay levemente cambios estructurales en el mundo.

Kirschbaum lo explica de manera simple asegurando que muchas mujeres y jóvenes se suman al camino de la ciencia pero cuando se lleva a niveles de decisión terminan mandando los varones.

“Nos tenemos que dar cuenta de la inequidad, sino es como que se naturaliza que las mujeres estamos en un rol secundario”, sostiene la investigadora y docentes salteña.

Al respecto, contó que le tocó ser madre en tiempos que no había licencia por maternidad en las becas científicas, entonces los directores “le hacían el favor” de permitirles no asistir durante un tiempo después de un parto porque eso no estaba legislado.

“En esas cosas hemos ido avanzando lentamente pero todavía hay un largo camino por recorrer”, finalizó.