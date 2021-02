El anuncio fue realizado ayer y ampliado este miércoles con algunos detalles respecto de la bimodalidad con la que se desarrollará la actividad educativa en los distintos niveles de enseñanza. El plan expuesto le da la razón a la especialista en educación y tecnología Silvia Álvarez, quien aseguró que la situación de pandemia dejó al descubierto “lo difícil que está resultando para los gestores educativos encontrar un equilibrio entre aprendizaje, desigualdad manifiesta y protección de la salud, así como la debilidad de las estrategias y medidas previstas hasta el momento”.

La tarea de difusión de las decisiones adoptadas está a cargo de la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dip, quien dejó en claro que la aplicación del sistema bimodal no comparte presencialidad y virtualidad sino presencialidad y no presencialidad que, aunque no parezca, son binomios muy diferentes. La funcionaria, que empezará una recorrida por todo el territorio provincial para verificar en el terreno la situación de cada establecimiento educativo, dejó en claro que la presencialidad es a los fines de cumplir con una condición inmanente del proceso de aprendizaje, que es lo social; se aprende en relación con pares y docentes.

De allí que la concurrencia a las aulas será por grupos y de acuerdo a un modo que cada institución educativa definirá según sus propias posibilidades. Niños y adolescentes que concurran a establecimientos superpoblados, seguramente tendrán menos disponibilidad horaria que aquellos que pueden contar con mayor espacio físico.

Otra característica de la bimodalidad es que los turnos presenciales se alternan con otros a distancia, que no es más que permanecer en sus domicilios trabajando sobre material, al parecer preferentemente impreso, que deberán entregar los docentes. Los estudiantes autogestionarán su aprendizaje, usando la presencialidad para despejar dudas. Este modelo deja a la virtualidad como un recurso de aplicación voluntaria para el caso que sea una opción posible; esto es, que haya dispositivos y conectividad suficiente para llevar adelante clases con asistencia tecnológica.

Otros aspectos fundamentales para actuar en pandemia, también están siendo atendidos. Se anunció que hasta el 1 de marzo, cuando se inicien las clases, estará designado el personal de maestranza imprescindible para llevar adelante las tareas de limpieza y sanitización obligatorias. También se han encarado las obras necesarias para asegurar la provisión de agua potable y funcionamiento adecuado de los sanitarios de todos los establecimientos. Atento a la demora con la que se han iniciado estos trabajos ya se dispuso que se postergará el inicio de clases en aquellas escuelas en las que no hayan concluido.

De esta manera, el Gobierno Provincial ha dado la respuesta posible a un retorno demorado durante casi un año. Se está apurando en realizar una tarea que bien pudo llevar adelante mientras mantuvo las escuelas cerradas y, especialmente, está tratando de tapar la brecha que quedó expuesta entre quienes pueden acceder a los recursos que ofrece el desarrollo y la mayoría que queda marginada, por la falta de respuestas desde las sucesivas gestiones de gobierno.

Eso se llama desigualdad.

Salta, 03 de febrero de 2021