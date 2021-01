Isa aseguró que tiene que haber internas y que habrá más de una lista en Capital

Por Aries, Isa aseguró que habrá lugares donde se podrá hacer una sola lista, “pero en lugares como Capital, Orán, Tartagal y el departamento San Martín será muy difícil, porque se van a querer presentar todos los compañeros”.

“El PJ se convirtió en la puerta giratoria: Si gano estoy adentro, pierdo me voy afuera”, sostuvo el exintendente. “Yo no me fui nunca. Yo nací, crecí y moriré dentro del Partido Justicialista y voy a participar desde ahí”, apuntó el dirigente político.

“Yo con el reglamento que quieran voy a participar”, concluyó.