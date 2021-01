Victoria Donda: “Puse mi renuncia a disposición del Presidente y no la aceptó”

Victoria Donda está imputada en la justicia federal por haber ofrecido un cargo público a su empleada doméstica Arminda Banda Oxa. La titular del Inadi rechazó la acusación penal y asegura que todo se trata de una operación política diseñada por un abogado vinculado al PRO y al Opus Dei.

“Es cierto que le propuse a Arminda que entrara en el Inadi, y lo volvería a hacer. Pero mi intención fue ayudar, y no pagar desde el Estado lo que me corresponde a mí como empleadora”, aseguró Donda en un reportaje concedido a Infobae.

La titular del Inadi reveló que puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández, y que el Presidente la rechazó sin dudar. “Vuelvo el lunes a la oficina”, dijo Donda, que pasa unos días en Santa Fe junto a su familia.

— ¿Cuántos años tiene la relación laboral con Arminda Banda Oxa, su empleada doméstica?

— Conmigo desde el 2016. Y continúa esa relación. No se ha cortado: ella no ha venido a trabajar por la pandemia, porque es una persona de riesgo. Tiene 62 años, y la relación laboral continúa.

— ¿La relación laboral siempre fue en blanco?



— Siempre fue registrada. Si bien ella fue bajando la cantidad de horas que iba a casa, siempre estuvo registrada.

—¿Nunca estuvo en negro cuando trabajó en su casa?

— No. Eso lo dicen los abogados de Arminda (la empleada doméstica) que son inescrupulosos. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un abogado inescrupuloso. Arminda es víctima de una abogado de ese tipo.

— El abogado que usted califica de inescrupuloso, es el abogado de su empleada doméstica.

— Sí. Es que este abogado empezó diciendo primero que no estaba registrada. Cuando se dio cuenta de que estaba registrada, alegó que no se le pagó durante la pandemia. Tenemos los recibos y podemos mostrar que está mintiendo. Por eso digo que es inescrupuloso.

— ¿Por qué su empleada doméstica cobró prácticamente lo mismo durante cinco años? En los documentos que usted entregó a los medios aparece que la empleada cobró 5.000 pesos fijos en casi todos los meses entre 2016 y 2020.

— El servicio de casas particulares se paga por hora, lo que aumenta son las horas. Entonces le fui aumentando, obviamente, en función de las horas trabajadas. Lo que gana es en función de las horas que trabaja. Y hubo meses que ganó más, porque trabajó más. Y luego quedó en 5.000 pesos mensuales.

— En 2018, una hora de personal para tareas generales era de 87.50 pesos. Y en diciembre de 2020, esa hora se incrementó a 158,95 pesos. ¿No entiendo cómo se llega a 5.000 pesos en meses distintos de diferentes años con esta variación del valor por hora trabajada?

— Las horas fueron bajando. La cantidad de horas que estaba en casa fueron bajando. Entonces vos tenés, si trabaja cuatro horas por semana va a ganar menos plata. Es matemática, no es tan difícil. La cantidad de horas, por las mismas condiciones que ella prestaba, fueron bajando.

— Perfecto. Hagamos un ejercicio de matemática aplicada a la información que entregó a los medios: si la hora era de 87 pesos y cuatro años después es de 158, y siempre son 5.000 pesos al final, entonces su empleada prácticamente no trabajaba en su casa...

— La verdad venía dos veces por semana. Y muy pocas horas.

—¿Usted no pagaba una parte del salario en negro, por eso la cifra de 5.000 se mantuvo en el tiempo?

— No. Nunca le pagué nada en negro.

¿Por que se rompe la relación laboral?

-Ella me dijo que no podía seguir trabajando porque tenía problemas de salud y su hermana estaba enferma. Entonces yo busqué ayudarla de alguna otra forma.

-Hay un punto que no entiendo. Si no podía trabajar en su casa cómo iba a hacer para cumplir con las condiciones de un plan social...

-Porque ella vive bastante alejada de mi casa, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Ella vive en Monte Grande, y una cosa es tener que tomarte un colectivo y viajar una hora hasta donde vos tenés que trabajar, y otra cosa es trabajar cerca de tu casa. Quien vive en el Conurbano sabe que no es lo mismo trabajar cerca de tu casa que tener que ir hasta la Ciudad de Buenos Aires a trabajar.

— ¿La empleada doméstica pidió un plan para no ir a su casa desde Monte Grande?

— No, fue un ofrecimiento que le hice. Yo estaba explorando en mi cabeza distintas posibilidades de poder ayudarla. Estaba viendo distintas opciones para salir de la situación de crisis en la que estaba.

— ¿Es habitual que los dirigentes políticos ofrezcan un plan a sus empleados domésticos?

— Es habitual que dirigentes políticos que trabajamos con sectores con inestabilidad pongamos a disposición las ayudas sociales que tiene el Estado. Y no está mal.

— ¿En ese momento también le ofreció un contrato del Inadi?

— Las dos opciones se las di en la misma conversación de WhatsApp. Porque ya te digo, ella necesitaba trabajar.

— Desde el punto de vista de la ética del funcionario público, ¿está bien ofrecerle a un empleado suyo un contrato en una entidad que a su vez dirige?

— Lo que tiene que hacer un funcionario público es tratar de resolver los problemas a las personas que tiene alrededor. Yo no le quise ofrecer un carguito a un familiar mío, lo que estaba tratando de hacer era que una persona que está en situación de vulnerabilidad pueda estar mejor. Eso fue lo único que traté de hacer. Dentro del InadiI hay mucha gente que trabaja. Es un organismo donde alguna gente nueva que entró, y si viene una persona que está en esa situación y la conozco, y además sé que trabaja bien, en verdad sí, quise ayudarla dándole espacio en un lugar laboral donde por su preparación podía entrar a encuadrar perfectamente y podía desempeñarse ahí.

— ¿No fue un típico caso de tengo palanca, te pongo acá que es el organismo que yo conduzco? ¿No fue esa hipótesis de trabajo?

— No, para nada. Pero además quien me conoce sabe que yo no actúo de esa forma. Y estamos hablando de un cargo de maestranza, de un programa, no estamos hablando de un cargo de funcionario público. No la iba a poner como directora de administración.

— Me parece que el concepto de palanca y su cuestionamiento ético no va directamente relacionado al nivel del cargo. No importa si es maestranza o ministro de Políticas Públicas, me parece que es el hecho... ¿No?

— Lo que pasa es que es visto desde un lugar como si yo hubiese querido aprovechar al Estado para beneficio personal. Y la verdad no fue así, no era para beneficio personal. Yo de ninguna manera quería reemplazar ni el costo en mi casa porque siempre quise mantener la relación laboral, ni la de indemnización de un supuesto despido que no existía porque no quise nunca que deje de trabajar, y eso también está en los chats.

— ¿No quiso reemplazar su costo personal de pago de honorarios de la empleada doméstica ofreciendo un cargo de maestranza en el Inadi?

— No, por supuesto que no.

- Los abogados de ella dicen exactamente lo contrario...

— Bueno, todo eso hoy va a ser materia de la causa judicial que está entablada (Ndr: después de terminado el reportaje, la Justicia Federal imputó penalmente a Donda). En ningún lado figura eso. No está en ninguno de los chats. Los chats son bastante claros. Los hicieron públicos ellos, además, rompiendo el derecho a la intimidad tanto de ella como mío. Hay que ver qué es lo que tienen para plantear eso. Los abogados pueden plantear cualquier cosa, empezaron diciendo que había una relación no registrada laboral. Digo, hoy tienen que decir otra cosa.

— ¿Usted puede probar en la Justicia Federal que no hubo un toma y daca, que no hubo un te doy el contrato de maestranza a cambio de no pagarte el sueldo?

— No solo lo puedo probar en la Justicia, lo puedo probar en la opinión pública.

— ¿Usted considera que detrás de la denuncia de su empleada doméstica hay una operación política?

--No vamos a desconocer que uno de los abogados que inició la causa penal es el director de una fundación bastante reconocida ligada al PRO ¿no? Y al Opus Dei. Eso también hay que decirlo porque si no parece que es todo como muy inocente, y no lo fue.

— ¿Cree que también puede haber existido una operación política ejecutada desde adentro del Gobierno?

— No lo sé.

— No lo sabe, o no lo querés contar...

— No lo sé. No lo sé. Desconozco ese tipo de manejos dentro de este gobierno. Yo soy parte del gobierno de Alberto Fernández, y apoyo a Alberto Fernández. A ese Presidente que en el acto de apertura habló de cómo se usaron los servicios de inteligencia dentro de la política y que iba a arbitrar mecanismos para desterrar eso. Y creo que estamos llevando adelante políticas para que eso no exista más.

— ¿Habló de esta denuncia con Alberto Fernández?

— Sí, por supuesto. Me puse a disposición y hablé de este tema con él. Sí claro.

— ¿Ponerse a disposición qué significa?

— Ponerse a disposición es decirle al Presidente, yo sé que soy una trabajadora, una representante del Presidente en el área, en este caso me encomendó el INADI, y estoy a disposición para lo que el Presidente decida hacer.

— Voy a traducir: le dijo al Presidente que si tenía que renunciar, lo hacía...

— Ponerse a disposición quiere decir que yo estoy a disposición del Presidente para lo que el Presidente decida. Si decide que renuncie, renuncio. Si decide que me ponga a trabajar en otra cosa me pongo a trabajar en otra cosa. Lo que decida. Eso es estar a disposición. Yo estoy a disposición del Presidente.

— ¿Cuándo vuelve al Inadi?

— El lunes.

