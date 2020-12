Advertencia

Opinion 21 de diciembre de 2020

Aunque se avanza en temas fundamentales, como el aborto y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la preocupación dominante en los gobiernos sigue siendo la emergencia sanitaria, provocada por la pandemia de coronavirus. No hay cifras elevadas pero son nuevamente crecientes las que se refieren a los infectados y si bien se estima que en días nada más llegarán las vacunas, no hay certezas. Y no es un buen dato.