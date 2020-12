Vuelta a clases: Educación maneja tres escenarios posibles para marzo de 2021

Por Aries, el senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, fue uno de los asistentes a la reunión con el funcionario y planteó que Educación “es una de las áreas que está en el debe luego de un año muy atípico y esta área de Gobierno no ha estado a la altura”, aunque consideró que se entiende que la situación de pandemia y la necesidad de cuidar a los chicos ha generado el cuadro.

“Las limitaciones de nuestra provincia en materia de conectividad han hecho que los esquemas de trabajo que no han podido suplir la normalidad”, dijo el legislador y agregó que espera que la presencialidad pueda recuperar los contenidos y si se cumple con el trabajo de readaptación que comentó el ministro.

No obstante, el legislador indicó que no pudo garantizar un retorno a la normalidad educativa ya que se debe esperar a que no haya una nueva ola de contagios y cómo se desarrolla la campaña de vacunaciones.

“El ministro ha manifestado que tiene tres escenarios posibles, el primero es la presencialidad plena, luego dependiendo de la situación epidemiológica, tienen cuadros alternativos, esperemos no tener que desembarcar en ellos. Si esto se da los desafíos y las exigencias van a ser más altos para el Gobierno, no podemos darnos el lujo de estas modalidades educativas que profundizan las diferencias de nuestra sociedad””, dijo Mónico.