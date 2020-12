Abusos

Opinion 01 de diciembre de 2020

Con la llegada de diciembre, se ingresa en ese período en que cada uno quiere hacer lo que no hizo en los once meses anteriores. Al menos intenta cumplir una agenda prevista para el año y dejó pasar. Seguramente en este 2020 la exigencia no será muy alta dada la característica del mismo, atravesado por varias emergencias, una de ellas inédita. Ello así si no se es un político, para el que nunca hay mal tiempo.