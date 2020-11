Autonomía

Opinion 27 de noviembre de 2020

No tienen clases presenciales, muchos han perdido todo contacto con su colegio y se sospecha que han abandonado sus estudios, no tendrán cena de egresados ni viaje de fin de curso pero han alcanzado un logro muy importante, por el que venían militando. Los estudiantes secundarios, si no media un veto represor, tendrán su centro representativo autónomo. El mismo tipo de institución podrá formarse en establecimientos de educación superior y modalidad adultos, sean de gestión estatal o privada.