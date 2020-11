Salta busca recibir turismo nacional desde el 15 de diciembre

En diálogo con Pasaron Cosas, Peña explicó que la solicitud obedece a que la provincia pasó el pico fuerte de contagios que padecimos y hoy se encuentra en una situación distinta en cuanto a la pandemia y sus efectos.

Si bien resaltó que la situación dejó una estructura sanitaria fortalecida, aclaró que esto no permite que nos quedemos tranquilos porque la pandemia no pasó.

Peña explicó que estamos atravesando una etapa que se venía planificando que suceda, ya que hace 30 días definieron un plan de reapertura gradual que permita brindar previsibilidad al sector y dar tiempo para ir haciendo un trabajo interno con capacitación y concientización de protocolos en distintos municipios.

Detalló que en esta etapa de turismo interno habilitado el único requisito que se solicita es la reserva previa para asegurase de que las personas contratan una empresa habilitad y por ende que cumple con los protocolos sanitarios.

Sin embargo, sostuvo que a partir del 1 de diciembre cuando se habilite el turismo interprovincial con Jujuy y Tucumán, no ser obligatoria la reserva previa pero si se solicitará una declaración jurada en el que los turistas digan que no tienen síntomas o no estuvieron en contacto estrecho en los últimos 14 días con personas infectadas.

Finalmente Peña, afirmó que la provincia viene alineada a un plan nacional de cara a la reapertura del turismo nacional previsto para el 1° de enero, a través del cual se acompaña a Nación en las decisiones que va tomando para que no sea dificultoso el proceso.