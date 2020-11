Vª Cristina: vecinos piden controles a la Municipalidad para mantener la limpieza

“Los vecinos limpiamos todos los días las veredas y la Municipalidad limpia el canal periódicamente”, aseguró – por Aries – Julio, un vecino de Villa Cristina, y añadió que, en realidad, el problema radica en la falta de control por parte de la comuna.

Durante el fin de semana, aseguró el hombre, pudo verse trabajadores de la Municipalidad – o de Agrotécnica Fueguina, no pudo precisar – limpiando el canal ubicado en Chacabuco y Orán, sin embargo, a principio de semana el lugar ya se encontraba sucio nuevamente.

“Todos los días viene gente a tirar basura, a cualquier hora”, reclamó Julio.

Así las cosas, indicó, llegan camiones y camionetas a descargar escombros y ayer, por caso, de un solo vehículo descargaron alrededor de 30 gomas al canal.

“Esto no va a cambiar nunca si aquí no ponen carteles o una cámara, no hay controles aquí”, finalizó.