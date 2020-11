Enfermedades de transmisión sexual: Pocos diagnósticos porque no hay reactivos

La jefa del programa de Enfermedades de Transmisión Sexual, Lic. Laura Caporaletti, explicó en Aries el impacto de las restricciones generadas por la pandemia en la salud pública.

La funcionaria indicó que para evitar la acumulación de personas no pudieron hacer la campaña sistemática de prevención que se impulsa año a año desde el Programa.

Sostuvo que hace tiempo vienen diseñando la forma para lanzar una campaña el próximo 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida, con fines de llamar la atención y convocatorias, pero sin aglomeraciones.

Sobre el hipotético aumento de diagnósticos positivos de enfermedades de transmisión sexual durante la cuarentena, Caporaletti señaló que los resultados arrojarán un número bajo, pero reconoce que “no es real, es un número condicionado totalmente porque no había campaña, la gente no podía trasladarse, pero además faltaron los reactivos”. “Los pocos eran muy puntuales, no para oferta voluntaria”, contó.

La especialista recordó que la mayor parte del año los hospitales estuvieron solo abocados al Covid, por lo que “mucha gente daba vueltas y no podía hacerse controles o chequeos”, insistió.

Consultada sobre los métodos de prevención y su disponibilidad, Caporaletti aseguró que si bien no escasearon, el número fue reducido. Reconoció que con la medicación no hubo problemas, pero insistió con que conseguir los reactivos, “sí fue difícil” y contó que “la Provincia tuvo que salir a hacer compras” porque las licitaciones nacionales se veían afectadas directamente por la pandemia.

“Desde Nación hay reactivos que no mandaron hasta ahora, como la hepaitits C, recién esta semana recibimos los primeros tratamientos del año, había gente esperando desde enero”, cerró la jefa del Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual.